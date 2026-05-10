ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପରେ ବି ଥମୁନି ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନ୍ ନେଲା ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦେଲା ଖୋଲା ଧମକ

By Jyotirmayee Das

Iran-US War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଜବାବ ଆମେରିକୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ଶିବିର ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଜାହାଜ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଜରିଆରେ ଦିଆଯିବ। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଇରାନୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବାର ଦିନକ ପରେ ଇରାନ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂଘର୍ଷ

ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନାକାବନ୍ଦୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଇରାନୀ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ଇରାନର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମାର୍ଗକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି।

ବାହାରିନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତି

ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାରିନ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୪୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ପଞ୍ଚମ ନୌସେନା ବାହାରିନରେ ମୁତୟନ ଥିବାବେଳେ, ଇରାନ ଏହି ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାହାରିନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ

ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜଳମାର୍ଗରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧପୋତ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ନକରେ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନଖୋଲେ, ତେବେ ଆମେରିକା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବ ।

ମୋଜତବା ଖାମେନେଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା

ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ଉପରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେଥିରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।

