Iran-us War: ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ସଂକଟ ଭିତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସଞ୍ଜିବନୀ ସାଜିଲା ଋଷ୍, 82% ବଢିଲା ତେଲ ସପ୍ଲାଏ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ । ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନକୁ ନେଇ ଫେବୃଆରୀ 28 ରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତାହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବାଧା ଦେଇଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭାରତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, କାରଣ ଆମର ପ୍ରାୟ 88 ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭାବର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ବୁଦ୍ଧି – ଆମର ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟରୁ ଦେଶକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ; ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଅବରୋଧ
ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ‘ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ’କୁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଯୋଗାଣର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଦେଇ ଗତି କରେ। ତଥାପି, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇରାକ, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ ଏବଂ କୁୱେତ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପଠାଣରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏକ କମୋଡିଟି ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂସ୍ଥା କେପ୍ଲରର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇରାକ ଏବଂ ୟୁଏଇରୁ ଆମଦାନୀ ଯଥାକ୍ରମେ 69.2% ଏବଂ 72.8% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ କୁୱେତରୁ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅଧା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଋଷ ସାଜିଲା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା
ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟରେ, ଭାରତ ତାର ରଣନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପୁନଃଆକାର ଦେବାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଚତୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ହୋଇଥିବା ବାଧାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ରୁଷ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ 82.3% ର ଏକ ବିଶାଳ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ 1.9 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତର ମୋଟ ଆମଦାନୀରେ ରୁଷ ତେଲର ଅଂଶ – ଯାହା ଫେବୃଆରୀରେ ମାତ୍ର 20.1% ଥିଲା – ଏବେ 45.2% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚତୁର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିତରଣ ପାଇଁ 60 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ରୁଷ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଲଜିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କର ପ୍ରମାଣ ଯେ, ଏତେ ବଡ଼ ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଘରୋଇ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଶକ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିଲା
ର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେ ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ ନକରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୱାଶିଂଟନ୍ ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଭାରତ ଏହାର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହେବ କି?
ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି: ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି? ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ଖବର ହେଉଛି ଯେ, ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଭାରତର ମୋଟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପୂର୍ବ-ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ତର (ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ) ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 800,000 ବ୍ୟାରେଲ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ ରଣନୈତିକ ଭଣ୍ଡାରର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରିଫାଇନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ଚାଲିଥାଏ। କେପଲରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଦେଶର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ।