ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ! ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଖେଳିଗଲା ଆତଙ୍କ, ବଢୁଛି ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି…

ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଖପାଖରେ ଖେଳିଗଲା କଳା ଧୁଆଁ, ଲ୍ଯାଣ୍ଡ କରିପାରୁନି ବିମାନ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦୁବାଇରେ ଖେଳିଗଲା ଆତଙ୍କ। ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲା ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର। ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ ପରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଁ ଉଠୁଥିବା ଏବଂ ଆକାଶକୁ କଳା ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ “ଡ୍ରୋନ୍ ଘଟଣା” ଫଳରେ ଏକ ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହି ଘଟଣା ସିଧାସଳଖ ଦୁବାଇର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କା ଆଣିଛି।

ରାତିର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁ ଉଠିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦୁବାଇ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଦୁବାଇ ମିଡିଆ ଅଫିସ୍ X ରେ କହିଛି ଯେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବ୍ୟାପକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଛି।

ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରାଡାର ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ବିମାନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। କରାଚୀ, କାଠମାଣ୍ଡୁ, ହାନୋଇ, ଅସମାରା ଏବଂ ଅମ୍ମାନରୁ ଦୁବାଇ ଆସୁଥିବା ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିମାନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା।

