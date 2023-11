(video)ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୁନର୍ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଭରିଯିବ ଲୁହ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ହମାସ ଶନିବାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ବନ୍ଦୀ ବଦଳରେ ୧୩ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି । ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜେଲ୍‌ରେ ଥିବା ୩୯ ଜଣ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି । ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

These are the Palestinian “prisoners” being exchanged for Israeli hostages. They are also children. Children who were stolen from their homes. Children who just want to hug their mothers. These are the boys who the media won’t even afford the dignity of being called children. https://t.co/kdBnDuaZzK

— Yumna (@yumna_patel) November 24, 2023