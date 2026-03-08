ଲେବାନନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଭୀଷଣ ଲଢେଇ; ଫେଲ ମାରିଲା ଇସ୍ରାଏଲର ମିଶନ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନେତାନ୍ଯାହୁ ଆର୍ମି…

ଇସ୍ରାଏଲର ମିଶନ ଫେଲ୍

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୂର୍ବ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ଅତି କମରେ ୪୧ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲେବାନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭିଯାନ ବେକା ଉପତ୍ୟକାର ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମିଶନ ଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ କମାଣ୍ଡୋ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 1986 ମସିହାରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ରୋନ ଆରାଦଙ୍କ ଖୋଜିବା। ଏହି ଅଭିଯାନ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସେନା ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା।

ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଛାତ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୂମିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କମାଣ୍ଡୋ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(video) ଚିନ୍ତାରେ ମମତା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି…

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା…

ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୈନିକ ଏବଂ ହିଜବୋଲା ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ବୋମା ମାଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ତୀବ୍ରତା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା।ଅନେକ ଘର ମଧ୍ଯ ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।ଲେବାନନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନାବି ସିଟ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 40 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏଠାରେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର କୌଣସି ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଦେଶରେ ପସି ନିଜର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଶତ୍ରିୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ମିଶନରେ ଫେଲ ମାରିଥିଲା। ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

(video) ଚିନ୍ତାରେ ମମତା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି…

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା…

ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କେତେ,…

ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ…

1 of 3,969