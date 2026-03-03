ଯୁଦ୍ଧ ନ ଲଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିଲାଣି ଅନେକ କ୍ଷତି, ୪ ଦିନରେ ହିନସ୍ତା ହେଲାଣି ଦେଶ, ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା

By Jyotirmayee Das

Iran-Israel War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଭାରତକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି: ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ୨,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ବହନ କରିସାରିଛି।

୪ ଦିନରେ କେତେ କ୍ଷତି

ଭାରତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରେ। ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ହାରାହାରି ୧୦ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଧରିଲେ, ଭାରତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ଡଲାର୍ ଦେଉଛି। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ମୋଟ ୫୦ ଡଲାର ନିୟୁତ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନୁବାଦ କରେ। ଯଦି ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ୯୧ ଟଙ୍କା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୪୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନୁବାଦ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପଡ଼ିଛି।

ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇବ?

ଏହା ସହିତ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଭାରତର ବାର୍ଷିକ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ ଡଲାର ବିଲିୟନ। ଯଦି ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦୦ କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଚାରି ଦିନର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୪୪ କୋଟି ଏବଂ ଚାରି ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୫ ରୁ ୧୮୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?

ତେଣୁ, ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତା ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଭଳି ଆମଦାନୀ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବିମାନ ମାର୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା କାର୍ଗୋ ପରିବହନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯାହା ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଭାରତ ତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭାରତକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ଉତ୍ସ, ରଣନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

