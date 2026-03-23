ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଇରାନ୍ ଦେଲା ଓଲଟା ଜବାବ୍, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଡ଼ିଲା ହୋସ୍

By Jyotirmayee Das

Iran-USA Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଗଲାଣି। ଇରାନ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଶ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହି ଧମକ ପରେ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ସାମରିକ ଘାଟି ଧାରଣ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ

ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ, ପାସ୍…

ଖେଳ କରିଦେଲା ଇରାନ; ଏଥର ହର୍ମୁଜ ନଦୀ ପାର…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଥିଲେ: “ଯଦି ଇରାନ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଧମକ ବିନା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃ ନ ଖୋଲେ, ତେବେ ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ।” ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀର ଜବାବରେ, ଇରାନୀ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତେହରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ଇରାନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ନିବେଶ କରିଛି। ଇରାନୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଉପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଡିତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ।

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇରାନର ମତ

ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯାଏ। ଇରାନ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଯାତାୟାତକୁ ଧୀର କରିଦେଇଛି, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ବଢ଼ୁଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ

ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ରହିଛି। ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସାଇରନ୍ ବାଜିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ରେ ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ତେହେରାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା । ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା।

IDF ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଇରାନ ଦେଶ ଉପରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି । ତଥାପି, ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶକୁ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଝି ଉଡ଼ାଣରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୯୨ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ, ପାସ୍…

ଖେଳ କରିଦେଲା ଇରାନ; ଏଥର ହର୍ମୁଜ ନଦୀ ପାର…

ଦିନରେ ତାରା ଦେଖାଇଲାଣି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ,…

ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର, ଏଠାରେ…

