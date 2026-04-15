ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼େଇଦେବ ଏହି ରିପୋର୍ଟ, ୩/୪ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ୍ କି ପେଟ୍ରୋଲ
LPG Supply: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇଦେବ । ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶେଷକରି ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦେଶକୁ ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାଧା ସମାଧାନ ପାଇଁ ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଉତ୍ପାଦନ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କି ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
ଭାରତ ଏହାର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ଇରାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କଲା, ଯାହା ଭାରତର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଯୋଗାଣ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଅତି କମରେ ତିନି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଅଧିକାରୀ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଦେଶର ମୋଟ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ସୁଦ୍ଧା, ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନୀର ଅଂଶ ୫୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗାଣ ବାଧା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରୟାସ ଉଭୟକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ଆଗକୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା
ରୁବିକ୍ସ ଡାଟା ସାଇନ୍ସେସ୍ ଏବଂ ଭାୟାନା ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯୋଗାଣ ଲାଇନ୍ ପୁନଃପଥକରଣ ଏବଂ ନୂତନ ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଗାଣ ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ୪୦ ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ତରରେ ରହିପାରେ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜିର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଗାଣ ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି।