ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା, ଥରିଲା ଦେଶ; ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏତିକି ତୀବ୍ରତା ରେକର୍ଡ
ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ସିକିମ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିକିମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୧ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ମୃଦୁ ଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।
ସିକିମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭୂମି ଏବଂ ଏହାର ଗଠନ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକର ଧକ୍କା। ଆମର ପୃଥିବୀ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟରେ ବିଭକ୍ତ। ସିକିମ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି।
ଏହି ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂଗର୍ଭରେ ନିରନ୍ତର ଗତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟେ। ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ସିକିମ ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଭୂମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ, ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଗତି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି।
ସିକିମରେ ଭୂମିକମ୍ପର କାରଣ: ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ, କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ଫାଟ। ସିକିମ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ଫାଟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫାଟରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭୂମିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ କମ୍ପନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସିକିମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୂମିକମ୍ପପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ଭୂକମ୍ପୀୟ ଜୋନ୍ IV ଏବଂ ଜୋନ୍ V ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଜୋନ୍ V କୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ସିକିମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ, ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।