ଦାଢ଼ି ରଖିପାରିବେନି ସେନା, ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ, ଚିନ୍ତାରେ ମୁସଲମାନ ଓ ଶିଖ୍, ୨ ମାସ ଭିତରେ ହେବ ଲାଗୁ
ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଦାଢ଼ି ରଖିପାରିବେନି ସେନା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଶିଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୩୦ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି କଠୋର ଗ୍ରୁମିଂ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ସୈନିକମାନେ ଆଉ ଦାଢ଼ି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆମେରିକୀୟ ସେନା ୨୦୧୦ ପୂର୍ବର ନିୟମକୁ ଫେରିଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଢ଼ି ରଖିବା ନିଷିଦ୍ଧ। କେବଳ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ୟୁନିଟକୁ ସୀମିତ ଛାଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହେଗସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପ୍ରାଣଘାତକତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ।
ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅଯଥା କ୍ଷୌର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦୂର କରାଯିବ।
୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ: ପେଣ୍ଟାଗନର ଏକ ମେମୋ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ସୈନିକମାନେ ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦାଢ଼ି ରଖିବାକୁ ଆରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଦୂର କରାଯାଇଛି।
ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ସିଧାସଳଖ ଧାର୍ମିକ କାରଣରୁ ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେପରିକି ଶିଖ୍, ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଯିହୂଦୀ ଏବଂ ମୁସଲମାନ।
ଶିଖ ମେଣ୍ଟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଓକିଲ ସଂଗଠନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦେଶ ସେବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।
୨୦୧୦ ପରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା: ଯଦି ଦେଖିବା ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେରିକୀୟ ସେନାରେ ଶିଖ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦାଢ଼ି କିମ୍ବା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା।
କାରଣ ସାମରିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଲିନ୍-ସେଭେନ୍ ଚେହେରା ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ଏହା ଅନେକ ଶିଖ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ସେବା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଅଭିଯାନ ପରେ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଶିଖ ସୈନିକ କୋର୍ଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ – ଯେପରିକି ପଗଡ଼ି ଏବଂ ଦାଢ଼ି – ବଜାୟ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ନେବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ।
ଧୀରେ ଧୀରେ, କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଛାଡ଼ ଅଧୀନରେ ଶିଖ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏପରି ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ତା’ପରେ, ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲା।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶହ ଶହ ଶିଖ, ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଯିହୂଦୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖି ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ସେବା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଇତିହାସରେ ଧାର୍ମିକ ସମାନତା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଦାଢ଼ି ରଖିବା ଉପରେ ନୂତନ ନିଷେଧ ଶିଖ, ଯିହୂଦୀ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ବିବାଦ: ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ, ପ୍ରବୀଣ ସୈନିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୀତିକୁ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଦାଢ଼ି ରଖିବା ସେନାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ।