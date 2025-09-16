ଶସ୍ତା! କମିଲା କ୍ଷୀର ଦାମ୍, ଲିଟର ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା କମ୍, ଘିଅ, ପନିରର ବି କମିଲା ଦର, ଏହି ଦିନଠୁ ହେବ ଲାଗୁ
କ୍ଷୀର ଦାମ୍ ହୋଇଗଲା ଶସ୍ତା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: କ୍ଷୀର ଦାମ୍ ହୋଇଗଲା ଶସ୍ତା। ଲିଟର ପିଛା ୨ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା କ୍ଷୀର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଏବେ ପକେଟରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଟଙ୍କା।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଦର ଡେୟରୀ ଏହାର UHT କ୍ଷୀର (ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍) ମୂଲ୍ୟରେ 2 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। UHT କ୍ଷୀର ଉପରେ GST 5% ରୁ 0% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ରୁ ଏହାର MRP ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଦର ମଦର ଡେୟରୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୀଷ ବନ୍ଦଲିଶ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୀର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରହଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
ମଦର ଡେୟରୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ସଂସ୍କାରର ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 100% ଟିକସ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଯାହା 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଏବେ ଛାଡ/ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା 5% ର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଲାବରେ ପଡ଼ିବ।
ପ୍ରମୁଖ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
କ୍ଷୀର: ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, UHT ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀର (1 ଲିଟର ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍) ଏବେ ₹75 ହେବ, ଯାହା ପୂର୍ବ ₹77 ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ UHT ଡବଲ ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀର (450 ମିଲି ପାଉଚ୍) ₹33 ରୁ ₹32 କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ପନିର: ପନିରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। 200 ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ₹92 (ପୂର୍ବରୁ ₹95) ଏବଂ 400 ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକର ମୂଲ୍ୟ ₹174 (ପୂର୍ବରୁ ₹180) କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 200 ଗ୍ରାମ ମଲାଇ ପନିର ପ୍ୟାକର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ₹100 ରୁ ₹97 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ବଟର: ବଟର ବର୍ଗରେ, 500 ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକ୍ ଏବେ ₹305 ପରିବର୍ତ୍ତେ ₹285 ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ 100 ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକ୍ ଏବେ ₹62 ରୁ ₹58 ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ମିଲ୍କସେକ୍: ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଚକୋଲେଟ୍, ଆମ୍ବ ଏବଂ ରାବରୀ ସ୍ୱାଦର 180 ମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଏବେ ₹30 ରୁ ₹28 ରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଘିଅର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ
ଘିଅ କାର୍ଟନ୍ ପ୍ୟାକ୍ (୧ ଲିଟର): ₹୬୪୫, ପୂର୍ବରୁ ₹୬୭୫
ଘିଅ ଟିନ୍ (୧ ଲିଟର): ₹୭୨୦, ପୂର୍ବରୁ ₹୭୫୦
ଘିଅ ପାଉଚ୍ (୧ ଲିଟର): ₹୬୪୫, ପୂର୍ବରୁ ₹୬୭୫
ଗାଈ ଘିଅ ଜାର (୫୦୦ ମିଲି): ₹୩୬୫, ପୂର୍ବରୁ ₹୩୮୦
ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଈ ଘିଅ – ଗିର୍ ଗାଈ (୫୦୦ ମିଲି): ₹୯୮୪, ପୂର୍ବରୁ ₹୯୯
ପାଉଚ୍ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ
କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍, ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଭଳି ପାଉଚ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି GST (ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର) ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ।
ଅମୂଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଅମୂଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ ପାଉଚ୍ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ GST ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଅମୂଲ ଉତ୍ପାଦ ବଜାର କରୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ସମବାୟ କ୍ଷୀର ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ (GCMMF)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟେନ ମେହେଟା କହିଥିଲେ ଯେ GST ରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ତାଜା ପାଉଚ୍ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ପାଉଚ୍ କ୍ଷୀରରେ ସର୍ବଦା ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ GST ରହିଛି।