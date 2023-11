(Video) ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା! ହାଣ୍ଡପମ୍ପରୁ ବାହାରୁଛି କ୍ଷୀର, ଲୋକମାନେ ବାଲଟି, ବୋତଲ ଓ ପଲିଥିନରେ ଘରକୁ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଆଖାପାଖରେ ଏପରି କିଛି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକୁ କେହି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନୁହେଁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁରାଦାବାଦରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା । ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବଦଳରେ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବାଲଟି, ପଲିଥିନରେ ଭରି ଘରରୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘଟଣା ପଛର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।

ମୁରାଦାବାଦ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଲାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେଠାରେ ଏକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ହାଣ୍ଡପମ୍ପରୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ କ୍ଷୀର ଭାବି ବାଲଟି, ବୋତଲ ଓ ପଲିଥିନରେ ଭରି ଘରରୁ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ହାଣ୍ଡପମ୍ପରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଖବର କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେବେ ହାଣ୍ଡପମ୍ପରୁ ପାଣି ନୁହେଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏଡିଏମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ହାଣ୍ଡପମ୍ପର କୌଣସି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ତାହା ବହୁତ ତଳସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ପାଣି ସହିତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉକ୍ତ ହାଣ୍ଡପମ୍ପକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ସେବନ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

People drank and carried home the white milky fluid from a hand pump in Moradabad district. As per the reports, it seems to be chemically treated water. #moradabad #UP #UttarPradesh @UPGovt @moradabadpolice pic.twitter.com/wxOctHfoZo

— Payal Mohindra (@payal_mohindra) November 27, 2023