Milk Price Hike: ଗ୍ୟାସ ପରେ ଏବେ କ୍ଷୀର ଦାମ ବଢିବ! ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା, 10 ଦିନରେ ବଢିଯିବ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ମହଙ୍ଗାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ପରେ, କ୍ଷୀର ଯୋଗାଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ଏବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ବଜେଟ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ କ୍ଷୀର ପରିଚାଳକ ଏକ ଗୁରୁତର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ସଙ୍କଟ କାହିଁକି?
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ କ୍ଷୀର ପରିଚାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଲପିଜିର ଘୋର ଅଭାବ କ୍ଷୀର ପ୍ରୋସେସିଂ (ପାଷ୍ଟୁରାଇଜେସନ୍) ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧା ଦେଉଛି। ଅପରେଟରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର ନ ଆସେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ଷୀରର ଅଭାବ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ।
ଦୁଗ୍ଧକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ରୋଗଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ (ପାଷ୍ଟୁରାଇଜେସନ୍) ଗରମ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ୍ (ଇନ୍ଧନ) ଆବଶ୍ୟକ।
ସମସ୍ୟା କ’ଣ?
ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଲପିଜିର ତୀବ୍ର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କ୍ଷୀର ପରିଚାଳକମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଯଦି କ୍ଷୀରକୁ ପାଶ୍ଚରାଇଜ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫାଟିଯିବ ବା ଛିଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ମାତ୍ର 10-ଦିନର ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଷ୍ଟକ୍
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ଷୀର ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବିଶେଷକରି, କ୍ଷୀର କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଉଚ୍ ଏବଂ କାର୍ଟନର ଘୋର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ, କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଏରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 10 ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଚେମ୍ବୁରର ସୁରେଶ ଡାଏରୀର ପରିଚାଳକ ସରିବ ଶେଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନହୁଏ, ତେବେ ଡାଏରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିପାରେ।
ବଡ଼ ଡାଏରୀ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଆଶ୍ୱାସନାର ଖବର ହେଉଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ବଡ଼ ଡାଏରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଅମୂଲର ଏମଡି ଜୟେନ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ନାହିଁ।