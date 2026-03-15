ତେଲ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲିଟର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହସି ହସି ଗଡି ଯିବେ, କହିବେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ‘ତେଲ’ ସରିଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ , ବରଂ ରୁଟି, କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଇଦା, ଡାଲି ଏବଂ ଚାଉଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀ ସହର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେଠାରେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ୨୪୦ଟଙ୍କା/ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ରୁଟିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଓ ଏବଂ କମଳା ୩୧୬ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୮୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ (PBS) ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସୂଚକାଙ୍କ (SPI) ୬.୪୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକ, ସେନସିଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ (SPI) ୧.୮୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି: ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପିଆଜ ୯.୬୩ ପ୍ରତିଶତ, କଦଳୀ ୧.୪୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଗହମ ଅଟା ୧.୨୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୦.୬୬ ପ୍ରତିଶତ, ମସୁର ୦.୫୫ ପ୍ରତିଶତ, କାଠ ୦.୩୮ ପ୍ରତିଶତ, ଚଣା ୦.୧୦ ପ୍ରତିଶତ, ତାଜା କ୍ଷୀର ୦.୦୮ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଗୋମାଂସ ୦.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପାକିସ୍ତାନରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨,୪୦୦ କ୍ୟାଲୋରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଭଲ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ୧,୦୭୩.୦୪ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ୩୩,୨୬୪.୨୯ ଟଙ୍କା ହେବ। ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରାକର ନୁମ୍ବେଓର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ କ୍ଷୀର, ରୁଟି, ଭାତ, ଅଣ୍ଡା, ପନିର, କୁକୁଡ଼ା, ଗୋମାଂସ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଭଳି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ମିଶାଇଲେ, ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ମୌଳିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ₹୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା କିମ୍ବା ଭଲ ଖାଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ୨୦୨୬ ରୁ ୨୦୩୧ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଋଣ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।