ଲକ୍ଷପତି ବନାଇବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଦମଦାର ସ୍କିମ୍‌, କେବଳ ଏତିକି ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଫାଇବେ ୧୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ

ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ?

By Rojalin Mishra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ ଏବଂ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଭଲ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ (RD) ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD କ’ଣ?

ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 25,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଜମା 5 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 17.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରାୟ 6.5%। ଏହି ସୁଧ ମାସିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା ଡ୍ରେସ୍ ……

ଭାଙ୍ଗିଲା ରାସ୍ତା, ଧସିଲା ପାହାଡ଼……

ମୂଳତଃ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଜମା ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 2.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧକୁ ଯୋଡିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ମୋଟ 17,74,771 ଟଙ୍କା କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତିର ଭୟ ନାହିଁ।

କିଏ ନିବେଶ କରିପାରିବେ?
ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ ପରିମାଣ କେବଳ ₹100, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ।

ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଯଦି RD ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ତେବେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଲ।

ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ?

ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ RD ଯୋଜନା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ଜମା ପରିମାଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ RD ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାରି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ।

ଡାକଘରେ ନିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ

ଡାକଘରେ RD ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଧ ହାର ଭଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାସିକ ସୁଧର ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜମାକୁ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା ଡ୍ରେସ୍ ……

ଭାଙ୍ଗିଲା ରାସ୍ତା, ଧସିଲା ପାହାଡ଼……

ମାଡ଼ିଆସିବ ସମୁଦ୍ର, ଧ୍ୱଂସବିଧ୍ୱଂସ କରିବ…

କେବେ ଲାଗୁ ହେବ 8th Pay Commission,…

1 of 26,477