ବିହାରର ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ କୋଟିପତିଙ୍କ ଭିଡ଼; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ବାହାରିଲେ ୧୦ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିହାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ୟାବିନେଟର ୩୫ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୨ ଜଣ କୋଟିପତି। ରମା ନିଷାଦ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି।
Bihar Cabinet Minister : ବିହାରରେ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିପତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।
୩୫ରୁ ୩୨ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିପତି
ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟର ୩୫ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୨ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି। ମାତ୍ର ୩ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଆକଳନ ପ୍ରାୟ ୨୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପୁରୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାରାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ। କେତେକ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ୧୦ ମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ନିଜ ସତ୍ୟପାଠରେ ପ୍ରାୟ ୬.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୦ ଜଣ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୩.୧୩ କୋଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୩.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି।
ରମା ନିଷାଦ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଜେପି କୋଟାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ରମା ନିଷାଦ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୩୧.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତର ଶ୍ୱେତା ଗୁପ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୨୯.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ସେହିପରି ଜେଡିୟୁ (JDU) କୋଟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରାୟ ୨୨.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ ୭.୬୨ କୋଟି, ଶୀଲା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପାଖରେ ୯.୫୦ କୋଟି, ଡାକ୍ତର ଦିଲୀପ ଜୈସୱାଲଙ୍କ ପାଖରେ ୯.୩୩ କୋଟି ଏବଂ ଶୈଳେଶ କୁମାର ଓରଫ୍ ବୁଲୋ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପାଖରେ ୯.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅନ୍ୟ କୋଟିପତି ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ପାଖରେ ୮.୮୧ କୋଟି, କୁମାର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ୬.୬୮ କୋଟି, ଭଗବାନ ସିଂହ କୁଶୱାହାଙ୍କ ପାଖରେ ୪.୭୧ କୋଟି ଏବଂ ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ୫.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଏଥିସହ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର, ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଲେସି ସିଂହ ଏବଂ ଜମା ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ କୋଟିପତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର?
ଏଲଜେପି (ଆର୍) କୋଟାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଟାଇଗରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିଛି।