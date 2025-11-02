ଆମେରିକାରେ ପାଣ୍ଠି ଶେଷ; ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଖାଇବା, ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଡରାଉଥିବା ଆମେରିକା କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ଖାଦ୍ଯ……
ଆମେରିକାରେ ଖାଦ୍ଯ ଅଭାବ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯେଉଁ ଆମେରିକା ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଡରାଉଥିଲା ଏବେ ସେହି ଦେଶରେ ଖାଦ୍ଯର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା…
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସାମରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଆମେରିକାରେ, ପ୍ରତି ଆଠ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କୁପନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି?
ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଣ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦେଶରେ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଥିବାରୁ ସରକାର ତରଫରୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗା ଯାଇନାହିଁ।
ଆମେରିକାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫେଡେରାଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା SNAP କୁହାଯାଏ। ଏଠାରୁ ଖାଦ୍ଯ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏରିକ୍ ଡନହାମ୍ ନାମକ ଜଣେ 36 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି।
ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଫୁଡ ଷ୍ଟାମ୍ପରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ଯ ଉପେର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ କି , “ଯଦି ମୁଁ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ନ ପାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ।” ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 24 ଡଲାର ବା 2134 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର କଣ କହୁଛନ୍ତି: ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଠି ସରିଯାଇଛି, ଏନେଇ ଆମେରିକା କୋର୍ଟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସର ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବଜେଟ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଫେଡେରାଲ୍ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏଠାରେ ପାଣ୍ଠି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସରକାର ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ SNAP ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା ପାଣ୍ଠିରେ ଅକାମୀ ହୋଇପଡିଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, ଜଣେ ଫେଡେରାଲ୍ ବିଚାରପତି ଶୁକ୍ରବାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ SNAP ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି।