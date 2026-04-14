୧୯ ବର୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ବହିଷ୍କାର, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କିଏ? ଯିଏ ହେବେ ବିହାରର ୨୪ ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିହାରରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସମ୍ରାଟ ବିହାରର ୨୪ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଐତିହ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ।
ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପିତା ଶକୁନି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିହାରର ପ୍ରବୀଣ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
RJDରୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ:
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଶକୁନି ଚୌଧୁରୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଆନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ RJD ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେହି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ସେହି ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତିର ABC ଶିଖିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ସେ RJD ସହିତ ହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ବୟସ ୫୭ ବର୍ଷ:
୧୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮ରେ ଜନ୍ମିତ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ମମତା କୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଶକୁନି ଚୌଧୁରୀ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ବାପା ଶକୁନି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶକୁନି ଚୌଧୁରୀ ଥରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶକୁନି ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ।
୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ମାତ୍ର ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବାର କାରଣ ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ତତ୍କାଳୀନ ଆରଜେଡି ସରକାରରେ କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଚେହେରା ଭାବରେ ବାଛିଛି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୟସ କମ୍ ଥିବାରୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି।
୧୯୯୯ ମସିହାରେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବୟସ କମ ଥିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୂରଜ ଭାନ ତାଙ୍କୁ ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନାବାଳକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି କ୍ୟାବିନେଟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଲିଆତି, ଭୁଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା, ମିଥ୍ୟା ଘୋଷଣା ଏବଂ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦଲିଲରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ୨୬ ବର୍ଷ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ଛାଡିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ୩୧ ବର୍ଷ ଲେଖାଯାଇଥିଲା।
ବିପରୀତରେ, ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ ନାବାଳକ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ।
ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ:
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସମତା ପାର୍ଟିର ନେତା ରଘୁନାଥ ଝା ଏବଂ ପି.କେ. ସିହ୍ନା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଏମ୍. ଲାଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏ.କେ. ବସୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲାଲ୍ ଏ.କେ. ବସୁଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଯଦିଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲାଲ୍ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଇଓଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁନର୍ବାର ଉଠିଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବୟସ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲା।
ବରଖାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିଛନ୍ତି।
ରାବ୍ରି କ୍ୟାବିନେଟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ନାବାଳକ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ନାବାଳକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠକେଇ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ସମ୍ରାଟ ସେହି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ:
ପ୍ରକୃତରେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିହାରରେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କର୍ପୂରୀ ଠାକୁର ବିହାରରେ ଏକମାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ ଯିଏ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦି, ତାରକିଶୋର ପ୍ରସାଦ, ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଛାଡି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ନାରାୟଣ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରି ନଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ରେଣୁ ଦେବୀ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଉଠିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବେ ଏକ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ନାମ କର୍ପୂରୀ ଠାକୁର ଥିଲା।
ଅନେକ ଦଳ ପରେ ବିଜେପିରେ:
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନତା ଦଳ (ସଂଯୁକ୍ତ)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜନତା ଦଳ (ସଂଯୁକ୍ତ) ଛାଡିବା ପରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ସମୟ ସମୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି:
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୟସକୁ ନେଇ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁରେଥା (ପଗଡ଼ି) ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା; ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀର ବୈଧତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ‘ଜନ ସୂରଜ’ ଅଭିଯାନର ସ୍ଥପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ “ଶବ୍ଦପତ୍ର” ଶବ୍ଦକୁ “ହାଫିଡାବିଟ୍” ଭାବରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।