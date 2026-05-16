ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି IOCL ର ଆଶ୍ୱାସନା

ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଗ୍ରାହକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (IOCL) ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ IOCL ର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (Chief General Manager) କମଲ ସିଲ୍ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ତେଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କ (Panic Buying) ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଆଇଓସିଏଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ତେଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀରୁ ତେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ କମ୍ ଥିବ, ସେଠାକୁ ତୁରନ୍ତ ତେଲ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ କ୍ରୟ ତଥା ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଯୋଗାଣ ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଧାରଣ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ IOCL ଓ ଡିଲରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଭରସା, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି।

