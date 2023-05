ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଗୁରୁବାର ଅଚାନକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମେ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁଙ୍କ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ଏସ୍‌ପି ବାଘେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରଳାୟରୁ ଛୁଟି ମିଳିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍‌ପି ସିଂ ବାଘେଲଙ୍କ ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରଳାୟ ବଦଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଳାୟରେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ମେଘୱାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମେଗୱାଲ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସହିତ ଏବେ ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଦଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଏସପି ସିଂ ବାଗେଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

Minister of State SP Singh Baghel to be the Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare in place of Minister of State in the Ministry of Law and Justice.

