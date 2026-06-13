ଗଞ୍ଜାମରେ ‘ହର୍ ଘର୍ ଜଳ’ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ

ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଗଞ୍ଜାମ  : ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ହର୍ ଘର୍ ଜଳ) ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ‌ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚ଼ନ୍ଦନ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରାୟ ୧୯୮.୮୭ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୫୮ଟି ଗ୍ରାମର ୩.୦୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବଂ ୫୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇବେ।ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚ଼ନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ସାଧାରଣ) ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସମୀର କୁମାର ଜେନା, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭୋଇ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ରାଜୀବ କୁମାର ପଣ୍ଡିତ,ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ,ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରା,ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ,ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ସାବତ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ: ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ…

ଅଭିଷେକଙ୍କ କୋଲକାତା ଘରେ ପୋଲିସର ରାତି ଅଧିଆ…

You might also like More from author
More Stories

ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ: ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ…

ଅଭିଷେକଙ୍କ କୋଲକାତା ଘରେ ପୋଲିସର ରାତି ଅଧିଆ…

ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସ୍.…

ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳୀ ଭାବେ…

1 of 29,513