ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଉକି, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରାଜନୀତିର ଦ୍ୱାର: ଜାଣନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସତ!
ଭାରତର ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କିଛି ଏଭଳି ନିୟମ ରଖିଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦେଶଟି କିଏ।
Afghanistan Women Politics : ନିକଟରେ ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ। ଯେମିତି ଯେମିତି ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକମାତ୍ର ଏପରି ଦେଶ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ୨୦୨୧ରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପରଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ବି ସ୍ତରରେ ଜଣେ ହେଲେ ମହିଳା ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶାସନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲୁଛି।
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିଷ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୨୦୨୧ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଗତି କରିଥିଲା। ୨୦୦୪ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂସଦର ୨୫% ଆସନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଂସଦରେ କୌଣସି ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ସମାପ୍ତି
ତାଲିବାନ ପୂର୍ବ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେହି ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ଯାହା କେବେ ଶାସନ ଓ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହିଳା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ’କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଏହାର ସ୍ଥାନ ‘ସଦାଚାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଦୁରାଚାର ପ୍ରତିରୋଧ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ’ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କଠୋର ନିୟମ ଓ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥାଏ।
ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆହୁରି ସୀମିତ କରୁଥିବା ନିୟମ
୨୦୨୪-୨୫ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆଇନ କଟକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦେଇଛି: ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ମୁହଁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କୌଣସି ପୁରୁଷ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବିନା ସେମାନେ ଦୂର ବାଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।