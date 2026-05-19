(Video) “ଯାଅ, କୋର୍ଟ ଯାଅ…”, ନରୱେରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେବା ଘଟଣାରେ ରାଗିଗଲା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ନରୱେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇନଥିବାରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
PM Narendra Modi Norway Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନରୱେରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ନେଇ ମାହୋଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନରୱେର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ବିବୃତି ତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନରୱେର ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ କିଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପଶ୍ଚିମ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ସିବି ଜର୍ଜ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ନରୱେ ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ ଗସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନରୱେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଟାଲୀ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍: ନରୱେର ସାମ୍ବାଦିକା ହେଲେ ଲିଙ୍ଗ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂଚକାଙ୍କରେ ନରୱେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ୧୫୭ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କାମ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ: ପରେ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଶ୍ଚିମ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ସିବି ଜର୍ଜଙ୍କୁ ଭାରତର ମାନବାଧିକାର, ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ।
#WATCH | Oslo, Norway | MEA Secretary (West) Sibi George responds to question by reporters from Norway – "Why should we trust you?" " Will the PM take critical questions from the Indian Press?" pic.twitter.com/iaEGIlVG08
— ANI (@ANI) May 18, 2026
ସିବି ଜର୍ଜଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ:
ଭାରତ ଏକ ୫ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛି। ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସିବି ଜର୍ଜ କହିଥିଲେ, “ମତେ ମଝିରେ ଅଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋର ଅଧିକାର।” ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଯଦି କାହାର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତେବେ ସେ କୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ। ଆମକୁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗର୍ବ ଅଛି।
କିଛି ଏନଜିଓ (NGO) ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ି ଲୋକେ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାରତର ବୃହତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ମିଡିଆକୁ ସୂଚନା ଦେବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା କରୁଛି।
ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ: ଏହାପରେ ସାମ୍ବାଦିକା ହେଲେ ଲିଙ୍ଗ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ।