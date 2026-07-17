ବୀଭତ୍ସ: ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା, ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ତା’ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ୧୨ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ପରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି! ଏପରି ବୀଭତ୍ସ ଓ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

ରୋଥା ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା-ମା’ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଜଣଙ୍କ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଥା ଗାଁର ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ ରାହୁ ମଡାଭି ବଳପୂର୍ବକ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ତା’ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଦର; ଯେତେ…

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି; ଏହି ମାମଲାରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଦର; ଯେତେ…

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହାସିକ…

ଇସ୍ତଫା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ISRO…

1 of 18,112