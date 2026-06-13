କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ ସହ ଖେଳିଥିଲା; ଏବେ ଜେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ

ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଭୋପାଳ: କୁନି ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ଚକୋଲେଟ ଲୋଭ ଦେଖାଇବାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମାଂସ ଲୋଭି ନର ରାକ୍ଷସ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ପଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଦୁଷ୍କର୍ମୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ୮ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନାବାଳିକାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ସାଥୀରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏକ ନିଛାଟି ସ୍ଥାନରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାବାଳିକା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୂରା ଘଟଣା କହିଥିଲା।

ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ସହିତ ବାଲ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରେ ହାଜର କରାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଦୁଇ…

୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ ଭାରତରୁ ମାତ୍ର ୨,୪୦୦…

ଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି; ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରିବା ଓ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭିରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଓ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଦୁଇ…

୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ ଭାରତରୁ ମାତ୍ର ୨,୪୦୦…

‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା; ଉଦ୍ଧବ…

ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଚୋର…

1 of 17,781