ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ସାର

ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସାହାସ କରିପାରିନଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁ ନାଁରେ କଳଙ୍କ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର! ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

ମହିଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଲୁଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଶ୍ଲୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ଟ୍ୟୁସନ ପରେ ସାଥୀମାନେ ପଳାଇ ଗଲା ପରେ ବାହାନା କରି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ପିଲା ଗଲା ପରେ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସାହାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୂରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନାବାଳିକା ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା;…

ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ୬୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଆଜି ବି…

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ଘନଘନ ଜେରା କରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନାବାଳିକା ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା;…

ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ୬୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଆଜି ବି…

ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ ବିଶ୍ୱ! ପୁଟିନଙ୍କ…

ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ…

1 of 15,093