ଶିକ୍ଷକ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇବାରୁ ଛାତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଗଲା ରାଗ, ଟିଚରଙ୍କ ୧୧ ମାସର ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା ଜୀବନରୁ

ଶିକ୍ଷକ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇବାରୁ ଛାତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଗଲା ରାଗ, ଟିଚରଙ୍କ ୧୧ ମାସର ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା ଜୀବନରୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାଗପତରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ, ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ୧୧ ମାସର ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଝିଅଟି ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ତା’ଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ମାରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଟି ରାଗି ଯାଇଥିଲା।
ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ?
ଏହି ଘଟଣାଟି ବାଗପତର ଟାଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ମୁଫତି ଶହଜାଦ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ରାସାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅଠାରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ, ଝିଅଟି ମୋବାଇଲ୍ ରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ପଚରାଯିବାରୁ ମୁଫତି ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ।
ମାଡ଼ ଏବଂ ଅପମାନରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମୁଫ୍ତି ଶାହଜାଦଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ସେହି କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ୧୧ ମାସର ପୁଅ ତଲହା ଶୋଇଥିଲା।
କ୍ରୋଧରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ତଲହା ଉପରେ ଏକ ଭାରୀ ବେଡସିଟ୍ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ଶିଶୁଟି ବିଛଣା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବାରୁ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା।
ସକାଳେ ଜଣାପଡିଲା: ସକାଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ତଲହାକୁ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ପିଲା ଚୋରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଚହଳ ପଡିଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପିଲାଟିକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଯେତେବେଳେ କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଛଣା କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା, ତଲହା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି: ଏଏସପି ବାଗପତ ଏନପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟାଣ୍ଡା ଗାଁରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଛି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିବା ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି।
ମୁଫ୍ତି ଶହଜାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଚାରି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିବାରୁ ସେ 9 ମାସ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପୁଅ ତଲହାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଜୀବନ ଗଲା।