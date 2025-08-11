ଭୂତ-ପ୍ରେତ ବାହାର କରିବା ବାହାନାରେ ୧୭ ବର୍ଷର ଝିଅ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଆଉ ତା’ପରେ..
ପୁଣି ଲଜ୍ଜା: ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଭୂତ ବାହାର କରିବା ନାଁରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇ ଭିରାରରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଭୂତ ବାହାର କରିବା ବାହାନାରେ ଅନେକ ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
କିପରି ଘଟିଲା ଏହି ଘଟଣା: ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭିରାରର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରେମ ପାଟିଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଝିଅଟିକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
ପୀଡିତା ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରେମ ପାଟିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ କରଣ ପାଟିଲ ତାଙ୍କୁ ଭିରାରର ରାଜୋଡି ବିଚ୍ ନିକଟ ଏକ ଲଜ୍ କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୀଡିତା ସାହସ କରି ଭିରାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (POCSO) ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅମାନବୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ କଳା ଯାଦୁ ନିଷେଧ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।