୧୫ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ନେଇ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ରଘୁ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସ୍ପିନର ରଘୁ ଶର୍ମା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ୱିକେଟକୁ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସହ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛନ୍ତି। ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଲେଗ୍-ସ୍ପିନରଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ପେଲ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇ : ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସ୍ପିନର ରଘୁ ଶର୍ମା ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପରେ ଏକ ଭାବୁକ ଅନ୍ଦାଜରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଏହି ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର, ନିଜର ଚତୁରତା ବଳରେ ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟର ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ରଘୁଙ୍କ ବଲ୍କୁ ବୁଝି ନପାରି ଅକ୍ଷତ ଏକ ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ସିଧା ବୋଲରଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ଚାଲିଆସିଥିଲା।
ତେବେ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ରଘୁ ଯାହା କଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ହାତଲେଖା ଚିଠି କାଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ କାମଚଳା ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି।
Years of hard work and belief are finally paying off.
ରଘୁ ନିଜ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ରାଧେ ରାଧେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ଆଜି ମୋର ୧୫ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ କଷ୍ଟଦାୟକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (ନୀଳ ଓ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି) ନିକଟରେ ମୁଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।”
ରଘୁଙ୍କର ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଭରା ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ରଘୁଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସୁଯୋଗ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଛି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଖେଳିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ରଘୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏଥିରେ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୪ ଓଭରରେ ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମିଡିଲ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ବଲ୍ର ଗତି ଓ ଲମ୍ବ (length) ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ବିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରମ ରନ୍ ଗତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରଘୁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରଘୁଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରଘୁ, ପରେ ପଞ୍ଜାବର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ସାଜିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ସିଜନରେ ସେ ଜଣେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଥିଲା।