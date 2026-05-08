ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍! ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୧୦% ଟାରିଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍
ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଅଦାଲତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟ ୧୦% ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟାରିଫ ବିରୋଧରେ ରାୟ ଦେଇ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୭୦ ଦଶକର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟାପକ ଶୁଳ୍କକୁ ଯଥାର୍ଥ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଗତ ମାସରେ, କୋର୍ଟ ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯେଉଁମାନେ ଟାରିଫକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୨୪ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୨୦୨୫ ଟାରିଫ (IEEPA ଅଧୀନରେ ଲାଗୁ)କୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା।
ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର: ଫେବୃଆରୀରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ୧୯୭୪ ମସିହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଇନର ଧାରା ୧୨୨ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଇନ ଦେୟ ସନ୍ତୁଳନ ନିଅଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୧୫୦ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତଥାପି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଦାଲତ ୨-୧ ବହୁମତରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି: କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେହି ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
ବିଚାରପତିମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଆମଦାନୀକାରୀମାନଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, କାରଣ ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ।