ଭୁଲରେ ବି ଯଦି ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେବାୟତ, ତେବେ ୧୮ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର

୧୮ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର!
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ରହସ୍ୟମୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଚମତ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଗ୍ନିର ପରମ୍ପରା: ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ନୀତି ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ। ଏହାକୁ ଆକାଶୀୟ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କେବେ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଵରୁପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସାତଟି ପାତ୍ରରେ ହୁଏ ନୈବେଦ୍ୟ: ମନ୍ଦିର ରୋଷ ଘରେ ସାତଟି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ରାନ୍ଧି ହୁଏ, ଏବଂ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ରଟି ଶେଷରେ ରାନ୍ଧି ହୁଏ। ଏହି ରହସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ବାହାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଖେଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୁରୀର ରୋଷ ଘରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ରୋଷ ଘର କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
୧୮ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ: ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଏହି ଆକାଶୀୟ ଅଗ୍ନି କେବେ ଲିଭିଯାଏ, ତେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ୧୮ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପୂଜା, କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ।
ବିପରିତ ଦିଗରେ ଉଡେ ପତାକା: ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ପତାକା ସର୍ବଦା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼େ। ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନୀତି: ଝଡ, ବର୍ଷା, ବତ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଉ ପୁରୋହିତମାନେ ଏହି ପତାକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଧି କେବେବି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ।