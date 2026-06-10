ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ସଫଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା, ବଢ଼ିଲା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି
ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ-୩ରୁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ୩.୫୦ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବାଲେଶ୍ୱର: ଭାରତ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଆଇଟିଆର)ରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (ମିସାଇଲ)ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୫୦ ମିନିଟରେ ୩ ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିଛି। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ର ୧ ରୁ ୩.୫ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୧,୪୪୨ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସରେ ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ‘ଅଗ୍ନି-୧’ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ କମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଇଟିଆର୍ (ITR) ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଛି।