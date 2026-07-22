ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ୍: ବଢ଼ିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନାରୁ ଗଲା ନୋଟିସ୍, ୨୫ରେ ହୁଅ ହାଜର୍

ବଢ଼ିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନାରୁ ଗଲା ନୋଟିସ୍, ୨୫ରେ ହୁଅ ହାଜର୍

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ୨ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଫାଇଲ ଗାଏବ ହେବା ଘଟଣାରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ ଥାନା ପୁଲିସ।

ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ୧୧ଟାରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍‌ ପଠାଯାଇଛି। ଏସିପି ଜୋନ୍‌-୧ଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ୨ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଫାଇଲ ଗାଏବ ହେବା ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଫିସର ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ଟିମ୍…

“ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ…

ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରିଖ ୧୧ଟା ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସମନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ରାଜେଶ ବର୍ମା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ। ଆଗକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବ ନା ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

କ’ଣ ଥିଲା ଗାଏବ ହୋଇଥିବା ଫାଇଲ୍‌ରେ: ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୦୮ ମସିହାର ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଆରଡିସି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପୁଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଥିଲା।

୨୦୨୪ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଣାମ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ପରେ ସିଏମଓରୁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ ପଠାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଫେରିନଥିଲା ବୋଲି ଏଫଆଇଆରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା।

ଖୋଜାଖୋଜି ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳୁନି ପତ୍ତା: ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଏହାର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ‘ଫାଇଲ ଖୋଜା ଚାଲିଛି’ ବୋଲି ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା।

 

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ଟିମ୍…

“ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ…

ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ସମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ…

ଖିମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ…

1 of 28,316