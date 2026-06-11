CMOରୁ ୨ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରିପୋର୍ଟ ଗାୟବ; ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଗାୟବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CMO) ରୁ ଦୁଇଟି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୨୦୦୮ ମସିହାର ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଠିତ ଜଷ୍ଟିସ ଏ.ଏସ. ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ୨୦୧୬ର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗାୟବ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର (କେସ୍ ନଂ- ୪୬୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଜଣେ ଏସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ଗୃହ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଫେରିନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଆଜିକୁ ୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଣା ପଡୁଛି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ. ଦେବ ଦତ୍ତ ସିଂହ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାୟବ ହେଲା, ସେ ନେଇ ସବୁ ଦିଗରୁ ଜୋରଦାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ, ବିଜେଡି ନେତା ମୁନ୍ନା ଖାନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଦମ ଏହାକୁ ବିଜେପି ସରକାରର ନାଟକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକସେବା ଭବନର ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଫାଇଲ ଗାୟବ ହେବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏସଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ପରେ କେଉଁ ବଡ଼ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।