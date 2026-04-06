ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଅର ସହ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଶାଶୁ, ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏବେ ମହାଭାରତ
Bijnor missing person: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ନାହତୌର ସହରରେ ପୋଲିସ ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପୁନଃମିଳନ କରାଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ବାସିନ୍ଧା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନାହତୌର ବଜାରରେ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଛରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଅସହାୟତାର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି।
ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାହତୌର ନୂଆ ବଜାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏବଂ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର (SHO) ରବିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ହଂସା ସିଂହ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ପଞ୍ଜାବର କପୁରଥଲା ଜିଲ୍ଲାର ଶିବଦୟାଲ ୱାଲା ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।
ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ପୋଲିସ ସୁରାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ହଂସାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ନାହତୌରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଂସା ନିଜର ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ମନେ ପକାଇଲେ, ସେସବୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା।
ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ହଂସାଙ୍କ ଘରବାହୁଡ଼ା ପରିବାର ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି ସତ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହଂସାଙ୍କ ବିବାହର ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ହଂସା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତିନି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଂସାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସୁଖା ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ।
ଗତ ୨୨ ବର୍ଷ ଧରି, ବିମଳା ତାଙ୍କ ଦିଅର (ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ) ସୁଖା ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଘରୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିମଳା ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତାରେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଖୁସି ହେବେ କି ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ ।
ପୋଲିସର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା
ଏହି ସମୟରେ ନାହତୌର ପୋଲିସ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି। ପୋଲିସ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ, ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲା।
ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ୱର ଶୁଣି ହଂସାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମାଆ ଜଟ୍ଟୋ କୌର ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଇଗଲି, ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରିବି।” ବର୍ତ୍ତମାନ, ହଂସା ସିଂହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଜାବକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ।