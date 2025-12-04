OTTରେ ରିଲିଜ ହେଲା ମିଶନ”ମିସନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍: ଦି ଫାଇନାଲ୍ ରେକନିଂ”; ଆଜି ଠାରୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ…
OTTରେ ରିଲିଜ ହେଲା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଟମ କ୍ରୁଜଙ୍କ ବ୍ଲକ ବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ମିସନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ଟମକ୍ରୁଜଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର।
ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ମିସନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍: ଦି ଫାଇନାଲ୍ ରେକନିଂ” ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ସାତ ମାସ ପରେ ଶେଷରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି।
ଏବେ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି, ଆପଣ ଏହି ଆକ୍ସନ୍-ଆଡ୍ଭେଞ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ।
ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଫ୍ରିରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
ଦର୍ଶକମାନେ “ମିସନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍: ଦି ଫାଇନାଲ୍ ରେକନିଂ” କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମେ ମାସରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଏଟର ଦେଖିପାରିନଥିଲେ।
ପରେ, ଯେତେବେଳେ “ମିସନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍: ଦି ଫାଇନାଲ୍ ରେକନିଂ” ଅଗଷ୍ଟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା
ଏବେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ ସ୍ପାଇ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ମ “ମିସନ୍ ଇମ୍ପୋସିବଲ୍: ଦି ଫାଇନାଲ୍ ରେକନିଂ”କୁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି।
ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଆଜି ଏହାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ, ଆପଣ ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ମିସନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍:
ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ‘ମିସନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍: ଦି ଫାଇନାଲ୍ ରେକନିଂ’ ହେଉଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର।
ଏହି କାରଣରୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଥିରେ ସ୍ପାଏ ସହିତ ଆଡଭେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଦେଖଇବାକୁ ମିଳିବ।
ଅନ୍ଯପଟେ ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମେ ମାସରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଏହା ଏହାର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପୁଳ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଏଥର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଇଥାନ୍ ହଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ IMF ଦଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, କାରଣ ଏଥର ମାନବତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ଯବେସିତ ହୋଇଛି।
ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ‘ମିସନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍: ଦି ଫାଇନାଲ୍ ରେକନିଂ’ରେ ହେଲି ଆଟୱେଲ୍, ଭିଙ୍ଗ୍ ରାମ୍ସ, ସାଇମନ୍ ପେଗ୍, ପମ୍ କ୍ଲେମେଣ୍ଟିଫ୍, ଏସାଇ ମୋରାଲେସ୍ ଏବଂ ଆଞ୍ଜେଲା ବାସେଟ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।