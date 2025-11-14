ମହାଭାରତର ଏପରି କଥା, ଯାହା ଜାଣିନଥିବେ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ, ଜାଣନ୍ତୁ ୧୮ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ
Mahabharat Story: ଆପଣ ମାନେ ମାହାଭାରତ ବିଷୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ , କିନ୍ତୁ ଏପରି ବହୁତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମହାଭାରତ ର ଯୁଦ୍ଧ୍ୟ ଯୋଡିତ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଜାଣି ନଥିବେ । ମହାଭାରତରେ ବହୁତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ।
ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମହା ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ୍ୟ ପରେ ହିଁ ଏହି ଭାଗର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ । ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ୍ୟ ପରେ ହିଁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆପଣ କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ଅସ୍ବଥମା ଏବେ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ କାହିଁକି ଜୀବିତ ରହିଛନ୍ତି । କାହିଁକି ଯଦୁବଂଶ ର ନାଶ ହୋଇଥିଲା ।
କୁହାଯାଏ କି ମହାଭାରତରେ ୧୮ ସଂଖ୍ଯାର ବହୁତ ମହତ୍ବ ରହିଛି । ମହାଭାରତ ପୁସ୍ତକ ୧୮ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ଓ ଏହା ବି ରହିଛିକି ଏହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ୍ୟ ୧୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ସବୁକିଛି ୧୮ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବି ଆପଣ ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣି ନଥିବେ କି ବରବାରିକ ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି କାଟି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।
ଯେତେ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରା ଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବରବାରିକ ନିଜର ତିନୋଟି ତିର ଓ ଧନୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ । ସେତେ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଥିଲେ କି ତମେ ଏହି ତିନୋଟି ବାଣ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ । ସେ କହିଥିଲେ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ।
କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପରିହାସ କରିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୋ ପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ବାଣ ହିଁ ଯତାର୍ଥ । ମୋର ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେକ କାଟି ପାରିବି । ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଏହି କଥା ଜାଣିଥିଲେ କି ଏ ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସିରିଯିବ । ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ରେ ତାର ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ।
କୁହନ୍ତି ଯେ, ମହାଭାରତ କେବଳ ବରବାରିକ ହିଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଦେଖିଛନ୍ତି । କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ କି ସେ ଯେପରି ଏହି ମହାଭାରତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଓ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥାନ ରେ ରଖାଗଲା ଯେଉଁ ଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବେ ।