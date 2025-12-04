କଙ୍ଗାରୁ ଖେଳାଳି ବାଜି ମାରିଲେ ; ୱାସିମଙ୍କ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ, ନମ୍ବର-୧ରେ ରହିଲେ ଷ୍ଟାର୍କ…

ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେକର୍ଡର ସତ୍ଯାନାଶ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାଙ୍ଗିଲା ୱାସିମ ଆକ୍ରମଙ୍କ ଅନେକ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଷ୍ଟାର୍କ।ବାମହାତୀ ପେସର ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେଇ ସାଜିଲେ ନମ୍ବର-୧ ଖେଳାଳି।

ଆଶେସ୍ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବୋଲିଙ୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ । ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି।

ପଛରେ ପଡିଲେ ୱାସିମ ଆକ୍ରମ:
ମ୍ୟାଚରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ବାମହାତୀ ପେସରଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ରେକର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳି ୱାସିମ ଆକରମଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ୱାସିମ ୪୧୪ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଷ୍ଟାର୍କ ଏବେ ୪୧୫ ୱିକେଟ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏହି ଘାତକ ବୋଲର ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇଥିଲେ ୱିକେଟ୍: 
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରେ ବେନ୍ ଡକେଟଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଓଲି ପୋପଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ, ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଆଉଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।

ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି:

ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଟିମକୁ ପ୍ରତ୍ଯାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଓ ଟିମରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକା କରିଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୨ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୪୧୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ODIରେ ୨୪୭ ଏବଂ T20I ରେ ୭୯ ୱିକେଟ୍ ରହିଛି।

