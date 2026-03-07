ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ଦେଲେ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ ୧୪୦ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ!

"ଆମେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କାହାର ବି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିପାରୁ"।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ୧.୪ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।

ଗତ ODI ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାଇବର ଠକେଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବ…

ଇରାନରେ ୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଆପଣ…

ଏବେ, ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିୱି ଅଧିନାୟକ ସାଣ୍ଟନର କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି।

ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରିବିନି:

ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ କାହାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ଦ୍ୱିଧା କରିବୁ ନାହିଁ।”

ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାଣ୍ଟନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେ ହିଁ ଜିତିବେ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା:

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟିରେ ଜିତି ସୁପର ୮ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପରାଜୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ, ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କିୱିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତା’ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ୬୧ ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ୪ ୱିକେଟରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିଥିଲା। କିୱି ଦଳ ଏକପାଖିଆ ନଅ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲକୁ ଉଠିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ସାଇବର ଠକେଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବ…

ଇରାନରେ ୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଆପଣ…

ଫସିଲେ ଗାୟକ ତଥା ରାପର ବାଦଶାହ; ବିବାଦୀୟ ଗୀତ…

କାଶୀପୁରରେ ଛତୁ ଚାଷ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମୀଣ…

1 of 8,775