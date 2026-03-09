ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନ କିଣିଲେ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର; ହାରିବା ପରେ ବି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ହାରିକି ବି ଖୁସି…

ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନ ଜିତିଲେ ନ୍ଯୁଜିଲ୍ଯାଣ୍ଡ କ୍ଯାପଟେନ୍!

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ୯୬ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ନ୍ଯୁଜିଲ୍ଯାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଥିଲା। ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ତାଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଗତକାଲି  ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୫ ୱିକେଟ୍‌ରେ ୨୫୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, କିୱିମାନେ ୧୯ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଟାଇଟଲ୍‌ ହାରିବା ପରେ, କିୱି ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବିତ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାରିଥିଲୁ। ତଥାପି, ମୁଁ ଦଳକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ।”

ଭାରତରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ମିଳୁଥିବା ସମର୍ଥନ ବିଷୟରେ, ସାଣ୍ଟନର କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳୁ ସେଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ପାଇଥାଉ।” ଆଜି ପଡ଼ିଆ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ପରିଥିଲା, ଭାରତ ଦଳ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବ। ଏଠାରେ ଜିତିବା ସର୍ବଦା ବହୁତ ଟେନସନରେ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ।

ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ କ’ଣ ଭଲ ଥିଲା, ସାଣ୍ଟନର କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳାଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ସୁପର 8 ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଯଦିଓ ଆମେ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଛୁ, ତଥାପି ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ୍।”

