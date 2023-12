ମିଜୋରାମରେ ବଦଳିଲା ଭୋଟ ଗଣତି ତାରିଖ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଗଣତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଶୁକ୍ରବାର ମିଜୋରାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟଗଣନା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବର ୩ରେ ଭୋଟ ଗଣନା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଡିସେମ୍ବର ୪ କରାଯାଇଛି ।

କମିଶନ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ ନିିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର ୩ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନଟି ମିଜୋରାମବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅନୁରୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୋଟ ଗଣତି ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

Election Commission of India revises the date of counting for the General Election to the Legislative Assembly of Mizoram from 3rd December, 2023 (Sunday) to 4th December, 2023 (Monday).

