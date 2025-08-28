ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ; ଦେଶର ଏହି ରାଜ୍ୟ ହେବ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ, ପାସ ହେଲା ବିଲ୍
ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ । ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବି ମାଗି ପାରିବେନି ଭିକ୍ଷା । ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ ପାସ ହୋଇଛି ।
ମିଜୋରାମ: ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ । ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବି ମାଗି ପାରିବେନି ଭିକ୍ଷା । ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ ପାସ ହୋଇଛି ।
ମିଜୋରାମ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଗୃହରେ ‘ମିଜୋରାମ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ନିଷେଧ’ ବିଲ୍, 2025 ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରାଜ୍ୟ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲରିନପୁଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ନିଷେଧ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ କରିବା।
ମିଜୋରାମରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ଏଠାକାର ସାମାଜିକ ଗଠନ, ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏନଜିଓଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍।
ଭିକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘ରିସିଭିଙ୍ଗ’ କେନ୍ଦ୍ର
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ‘ରିଲିଫ୍ ବୋର୍ଡ’ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଭିକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ‘ ରିସିଭିଙ୍ଗ ‘ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିକ୍ଷାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରିସିଭିଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯିବ।