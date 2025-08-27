(video viral) ସାର ପାଇଁ କଳି, ରାଗିଗଲେ ବିଧାୟକ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ମୁଥା
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଉଠିଲେ ବିଧାୟକ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ବିଧାୟକ କଲେକ୍ଟର ମୁହାଁମୁହିଁ। ରାଗିଗଲେ ବିଧାୟକ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ହାତ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଉଠିଲେ ବିଧାୟକ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସାର ସମସ୍ୟାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କୁଶୱାହା ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ।
ବିବାଦ ଏତେ ବଢିଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଧାୟକ ରାଗରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଥା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
खाद किल्लत पर भिंड भाजपा विधायक और भिंड कलेक्टर आमने सामने ,, मारपीट की नौबत आई @VistaarNews pic.twitter.com/hBpQiZVxGv
— Brajesh Rajput (@drbrajeshrajput) August 27, 2025
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
ପ୍ରକୃତରେ, ଚାଷୀମାନେ ସାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କୁଶୱାହା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଠା ମାରିଥିଲେ
ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ ବିଧାୟକ କୁଶୱାହା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ‘ଚୋର’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଧାୟକ କ୍ରୋଧରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଥା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ।ଏହି ସମୟରେ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ମୁଁ ଚୋରି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ: କଲେକ୍ଟର
ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ କଲେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଚୋରି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ।” ଏହା ଉପରେ ବିଧାୟକ କୁଶୱାହା ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ “ତୁମେ ଜଣେ ବାଲି ଚୋର, ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର’।
ତୁମେ ଖୋଲାଖୋଲି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛ। ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଉଛ।ଏହି ସମୟରେ, ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ‘କଲେକ୍ଟର ଜଣେ ଚୋର’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।