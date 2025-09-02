ପୋଲିସକୁ ଗୁଳି କରି ବିଧାୟକ ଫେରାର୍‌, ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ

ବିଧାୟକ ପୋଲିସକୁ ଫାୟରିଂ କରି ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ବିଧାୟକ ହରମିତ୍ ପଠାଣମାଜରା ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ହରମିତ୍ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି।

ଆପ୍ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହରିୟାଣାର କରନାଲ୍ ରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ହରମିତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହରମିତ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢି ପଳାଇଛନ୍ତି। ହରମିତ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ ଏବଂ ଏକ ଫର୍ଚୁନର୍ କାର ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଫର୍ଚୁନର୍ କାର ଜବତ କରିଛି। ବିଧାୟକ ସ୍କୋର୍ପିଓରେ ପଳାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବେଷ୍ଟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଶି ଦେଲେ ଧୋକା,…

GK: ସପ୍ତାହରେ କାହିଁକି ଥାଏ 7 ଦିନ? ସହଜ…

ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଗିରଫ: ପଞ୍ଜାବର ସାନୌର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ହରମିତ୍ ପଠାଣମାଜରାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।

ଯେଉଁଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବିଧାୟକ ପଠାଣମାଜରା ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବେଷ୍ଟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଶି ଦେଲେ ଧୋକା,…

GK: ସପ୍ତାହରେ କାହିଁକି ଥାଏ 7 ଦିନ? ସହଜ…

ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ! (video) ରାସ୍ତାରେ…

ଦିନେ ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କା ନ ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି…

1 of 28,584