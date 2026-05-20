ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାଲିଅନ୍ତା କାଣ୍ଡର ସତ: ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ!

ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରତା କାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ଚମକାଇଲା ଭଳି ନୂଆ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରତା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ଚମକାଇଲା ଭଳି ନୂଆ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ମବ୍‌ ଲିଞ୍ଚିଂ (ଉତ୍ୟକ୍ତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ) ଥିଲା ନା ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ସେହି ଗ୍ରୁପ୍‌ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଉତଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ରକୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିବା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଓମ୍ ଏବଂ କୁନାଲ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜିତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ କୁନାଲ ଏବେ ପୋଲିସର ନଜରରେ ରହିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୁନାଲକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୁନାଲ ସେଠାକୁ ଏକୁଟିଆ ଆସି ନଥିଲା; ତା’ ସହିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବର୍ବର ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାଟି ହଠାତ୍ ଘଟିଥିବା ଏକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ ରଞ୍ଜିତ, କୁନାଲ ଏବଂ ଓମ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ହେବା ସହ ଅଧିକାରୀମାନେ କୁନାଲ ଏବଂ ଓମ୍‌ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛନ୍ତି।

