ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି କି? ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏହି Setting!
ଏହି ଟିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ସମୟରେ, ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ, ଭିଡିଓ କଲ୍, ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଡାଟା ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ, ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଏ।
ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ୧ GB କିମ୍ବା ୧.୫GB ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ସୀମା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଫୋନ୍ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥାଏ। କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଫିଚର୍ ଏତେ ଅଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ।
କେଉଁ ଆପ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ଖାଏ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେଉଁଥିରେ YouTube ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ନିରନ୍ତର ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ୩GB ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ।
ବିଶେଷକରି HD ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। Instagram ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ Instagram ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ୫୦୦MB ରୁ ୧GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ରିଲ୍ସ, ଉଚ୍ଚମାନର ଫଟୋ ଏବଂ ଅଟୋ-ପ୍ରିଲୋଡ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଏହା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିରନ୍ତର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରେ। Facebook ରେ ଭିଡିଓ ଏବଂ ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଅନେକ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚାଲୁଥିବା ଆପ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ସପିଂ ଆପ୍ସ, ମ୍ୟାପ୍ ସେବା, ଗେମିଂ ଆପ୍ସ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ସ ନିରନ୍ତର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ନକରି ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଭିଗେସନ୍ ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଫଲାଇନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଆପ୍ସ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେରର ଅଟୋ-ଅପ୍ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ପ୍ରାୟତଃ, ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ତେଣୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଟୋ-ଅପ୍ଡେଟ୍ ଆପ୍ସକୁ କେବଳ Wi-Fi ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଡାଟା ସେଭର୍ କିମ୍ବା ଲୋ ଡାଟା ମୋଡ୍ ଚାଲୁ କରିପାରିବେ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ Android ଏବଂ iPhone ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। WhatsApp ରେ ଅଟୋ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମିଡିଆକୁ ଅକ୍ଷମ କରିବା, Instagram ରେ Use Mobile Data ଫିଚର୍ ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ Chrome ବ୍ରାଉଜରରେ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
Android ଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଟା ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଡାଟା ସୀମା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସୀମା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଫୋନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଡାଟା ସଞ୍ଚୟ କରେ, ଯାହା ସାରା ଦିନ ସହଜରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ।