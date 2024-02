ବ୍ରିଟେନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାନ୍: କ୍ରିଏଟିଭ୍ Video କରି କାରଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି । ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିଶା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ । ଛୁଆମାନଙ୍କଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିସ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ହେଉଛି । ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ ସ୍କୁଲରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ଏକ ନିଆରା ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଋଷି ସୁନକ୍ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ(ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି, ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଛି । ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଗିଯାଆନ୍ତିି ଏବଂ ଫୋନ୍ କୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି । ତା’ପରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଏହା କେତେ ନିରାଶାଜନକ ।

ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଷି ସୁନକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିପରି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି । ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଦମାସର କାରଣ ସାଜିଥାଏ । ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିସାରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ନିଷେଧାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୁନକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ।

