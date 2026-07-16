ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି କି ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ ଖାଉଛି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍

ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି କି ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ ଖାଉଛି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଦୈନିକ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ । ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ଥିବା କିଛି ଆପ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ।

କେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?

ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍‌: ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ହଟଷ୍ଟାର୍ ଏବଂ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭଳି ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ସର୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ୧ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୩GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କିଚେନ ଏବଂ ଘରେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ପାଲଟିଛନ୍ତି କି…

୪୫ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୩୩ ମି.ମି. ବର୍ଷା, ତଥାପି ଅଟୁଟ…

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ରୀଲ୍ସ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ଭଳି ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରୀଲ୍ସ ବା ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଟା ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶେଷ ହୁଏ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ । କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ୫୦୦MB ରୁ ୧GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ: ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଟୋ-ପ୍ଲେ ଭିଡିଓ ଏବଂ ହାଇ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟୋ-ପ୍ଲେ ଫିଚର ଅନ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ।

ଭିଡିଓ କଲିଂ ଆପ୍‌: ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଜୁମ୍, ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ ଏବଂ ସ୍କାଇପ୍ ଭଳି ଭିଡିଓ କଲିଂ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଭିଡିଓ କଲ୍ ସମୟରେ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସିଗନାଲ୍ ଲଗାତାର ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ । ତେଣୁ ୧ ଘଣ୍ଟାର ଭିଡିଓ କଲ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦MB ରୁ ୧GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ।

କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଜ୍, iCloud କିମ୍ବା OneDrive ର ଅଟୋ-ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅନ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଅପଡେଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜଣାଇ ଫୋନର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ।

କିଏ ଖାଉଛି ଅଧିକ ଡାଟା, କେମିତି ଜାଣିବେ?

Android ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ:

  • ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍‌ର Settings କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ Data Usage / Network & Internet ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଡେଟ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ।
  • ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ ସବୁ ଆପ୍‌ର ଏକ ତାଲିକା ଦେଖାଯିବ ।

iPhone (iOS) ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ:

  • ଫୋନ୍‌ର Settings କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
  • Cellular କିମ୍ବା Mobile Data ଅପ୍ସନ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏଠାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଆପ୍ କେତେ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଖିପାରିବେ ।
You might also like More from author
More Stories

କିଚେନ ଏବଂ ଘରେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ପାଲଟିଛନ୍ତି କି…

୪୫ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୩୩ ମି.ମି. ବର୍ଷା, ତଥାପି ଅଟୁଟ…

ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ…

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ନୂଆ ନିୟମ: ଏହି ୮ଟି…

1 of 26,003