ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି କି ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ ଖାଉଛି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍
ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି କି ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ ଖାଉଛି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଦୈନିକ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ । ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା କିଛି ଆପ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ।
କେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?
ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍: ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ହଟଷ୍ଟାର୍ ଏବଂ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭଳି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ସର୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ୧ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୩GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ରୀଲ୍ସ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ଭଳି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରୀଲ୍ସ ବା ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଟା ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶେଷ ହୁଏ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ । କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ୫୦୦MB ରୁ ୧GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।
ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ: ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଟୋ-ପ୍ଲେ ଭିଡିଓ ଏବଂ ହାଇ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟୋ-ପ୍ଲେ ଫିଚର ଅନ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ।
ଭିଡିଓ କଲିଂ ଆପ୍: ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଜୁମ୍, ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ ଏବଂ ସ୍କାଇପ୍ ଭଳି ଭିଡିଓ କଲିଂ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଭିଡିଓ କଲ୍ ସମୟରେ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସିଗନାଲ୍ ଲଗାତାର ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ । ତେଣୁ ୧ ଘଣ୍ଟାର ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦MB ରୁ ୧GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ।
କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଜ୍, iCloud କିମ୍ବା OneDrive ର ଅଟୋ-ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅନ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଅପଡେଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜଣାଇ ଫୋନର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ।
କିଏ ଖାଉଛି ଅଧିକ ଡାଟା, କେମିତି ଜାଣିବେ?
Android ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ:
- ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ର Settings କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ Data Usage / Network & Internet ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଡେଟ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ।
- ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ ସବୁ ଆପ୍ର ଏକ ତାଲିକା ଦେଖାଯିବ ।
iPhone (iOS) ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ:
- ଫୋନ୍ର Settings କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- Cellular କିମ୍ବା Mobile Data ଅପ୍ସନ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏଠାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଆପ୍ କେତେ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଖିପାରିବେ ।