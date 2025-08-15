43000 ଟଙ୍କା କମିଗଲା ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ତଥା ଦମଦାର ଫୋନ, ଜଲଦି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କହିବେ ହାତରେ ଥିଲା ଖସିଗଲା…

43000 ଟଙ୍କା କମିଗଲା ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ତଥା ଦମଦାର ଫୋନ, ଜଲଦି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କହିବେ ହାତରେ ଥିଲା ଖସିଗଲା…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Pixel 10 Pro Foldକୁ ଅଗଷ୍ଟ 21, 2025ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ Flipkart ଗତ ବର୍ଷର Pixel 9 Pro Fold 5G ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏହି ଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ Flipkart ର ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଲର ଏକ ଅଂଶ ଯେଉଁଥିରେ ରିହାତି ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଏବେ 1,30,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ ଗ୍ରାହକ ।
୧୬ ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ ୨୫୬ ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ପିକ୍ସେଲ ୯ ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡ ୫ଜି ଭାରିଆଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ୧,୭୨,୯୯୯ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୯,୯୯୯ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ୪୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ପାରିବ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ। ପିକ୍ସେଲ ୧୦ ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଏହାକୁ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଲ୍ କରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ Flipkart ରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। Flipkart Axis Bank Credit Card ରେ 5% କ୍ୟାସବ୍ୟାକ ରହିଛି । ଯାହା ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସିକରେ 4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ତାହାସହ HDFC Bank Credit Card EMI କାରବାର ଉପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ପୁରୁଣା ଫୋନ ପାଇଁ 87,150 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଡେଲ ଉପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କ’ଣ ରହିଛି ଫିଚର:
Pixel 9 Pro Fold ରେ 6.3-ଇଞ୍ଚ OLED କଭର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 8-ଇଞ୍ଚ LTPO OLED ମୁଖ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି। Pixel 10 Pro Fold ରେ ଟିକେ ବଡ଼ କଭର ଡିସପ୍ଲେ (6.4 ଇଞ୍ଚ) ରହିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ 8-ଇଞ୍ଚ LTPO OLED ପରି ହେବ କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା 3000 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ।
ପିକ୍ସେଲ ୯ ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡରେ ଏକ ଟେନ୍ସର ଜି୪ ପ୍ରୋସେସର୍, ୧୬ ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ ୫୧୨ ଜିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି। ପିକ୍ସେଲ ୧୦ ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡରେ ଏକ ନୂତନ ଟେନ୍ସର ଜି୫ ଚିପ୍, ୧୬ ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ ୧ ଟିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ୪୮ ଏମ୍ପି ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, ୧୦.୮ ଏମ୍ପି ଟେଲିଫଟୋ ଏବଂ ୧୦.୫ ଏମ୍ପି ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Samsung Galaxy S24+ ଉପରେ Flipkart ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ରିହାତି ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ଫୋନର 12+256GB ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 99,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ, ରିହାତି ପରେ ଆପଣ ଏହି ଫୋନକୁ ମାତ୍ର 52,999 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏଠାରୁ Vivo V50 5G ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ଫୋନର 8+256GB ଭାରିଆଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 42,999 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ରିହାତି ପରେ, ଆପଣ ଏହି ଫୋନକୁ ମାତ୍ର 34,999 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଏଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ କିଣିପାରିବେ।