ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପୋଲ; ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ୩ ଗିରଫ
କାମରୁ ଫୁରସତ ପାଇଲେ ଅନୀଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଓ ଭାବ ଦିଆନିଆ ହେଉଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ନୀବିଡ଼ ହେଲା ପରେ ସରିତା ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲେ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁଇ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ହେଲେ ବାହା ହେବାର ଜିଦ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବାହାନା କରି ବୁଲେରୋରେ ଡାକି ନେଇ ଓଢ଼ଣୀରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ। ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।
ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ; କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ତେଲିକୁଣ୍ଡାପୋଷି ଗାଁର ଅନୀଲ ପେଶାରେ ଜଣେ ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ସେ କୁସୁମୀ ଫାଣ୍ଡି ମହୁଲଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସରିତା ସା’ଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ସରିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷର। ଏହାରି ଭିତରେ ସରିତା କୁଚିଣ୍ଡା ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ଏକ ପାର୍ଲରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଗତ ୮ ମାସ ହେଲା ସେ ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
କାମରୁ ଫୁରସତ ପାଇଲେ ଅନୀଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଓ ଭାବ ଦିଆନିଆ ହେଉଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ନୀବିଡ଼ ହେଲା ପରେ ସରିତା ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ଅନୀଲ ବାହାନା କରି ସମୟ ଟାଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅନୀଲଙ୍କ ଟେନ୍ସନ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସରିତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲିବା ବାହାନାରେ ପ୍ରେମିକା ସରିତାକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ଅନୀଲ। ସରିତା ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନୀଲ ଏକ ବୋଲେରୋରେ ୨ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ। ସରିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜମନକିରା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସରିତା ଓ ଅନୀଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ସରିତା ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ର ଓଢ଼ଣୀରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଥିଲେ ଅନୀଲ। ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରେ ୩ ଜଣ ମିଶି ମୃତଦେହକୁ ବଡ଼ରମା ଘାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ କିଛି ନଜାଣିଲା ପରି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଝିଅ ନିଖୋଜ ନେଇ ସରିତାଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଅନୀଲଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଅନୀଲକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନୀଲ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନୀଲ ଓ ସରିତାର ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ, ସିଡିଆର୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ସିଗନାଲ ସବୁ କହି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନୀଲ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୀଲ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।